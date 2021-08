Paris SUPERSONIC île de France, Paris Camera / Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

Venez fêter la réouverture du Supersonic ! CAMERA « Connu pour ses concerts impromptus dans l’espace public, de préférence longs et bruyants, et autres piratages de cérémonies officielles, Camera s’est rapidement vu affubler de l’étiquette “guérilla #krautrock”, qui en dit assez long sur sa puissance de frappe. Depuis, il y a eu 3 albums, des tournées mondiales est une reconnaissance tout aussi large. C’est bel et bien une coulée de lave sonore que Camera, guitares en avant et batterie en rut, déverse dans nos oreilles électrisées. L’énergie colossale que le groupe peut produire en live se trouve parfaitement synthétisée sur les 3 albums aussi denses que raffinés. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/

Date complète :

2021-09-28T19:00:00+02:00_2021-09-28T23:00:00+02:00

