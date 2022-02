Caméra Songs Marseille 2e Arrondissement, 23 février 2022, Marseille 2e Arrondissement.

PIANO AND CO, forte de sa volonté de mener des actions culturelles autour de la musique contemporaine, sur des publics qui en sont éloignés, s’associe à Solidarité Femmes 13, organisme qui accompagne des femmes victimes de violences, et réalise une série d’ateliers musique et vidéo – CAMÉRA SONGS.



Ces ateliers que Nathalie Négro anime en binôme avec la réalisatrice Octavia de Larroche, mettent au travail des techniques vocales et corporelles ludiques et engageantes. Ils s’appuient sur des pièces musicales de Cage, Reich ainsi que des textes de Gertrude Stein.



Ces ateliers ont été accueillis au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, dans les murs de Musicatreize et au FRAC PACA.



Le 23 février, une rencontre ouverte au public reviendra sur le déroulement de ces ateliers au FRAC PACA en présence de Sophie PIORO directrice de Solidarité Femmes 13, de la réalisatrice Octavia de LARROCHE et de Nathalie NÉGRO.

Un film documentaire présentera les différentes étapes de ce travail tout en finesse, menant les participantes à la découverte d’elles-mêmes.

Présentation du projet Caméra Songs et projection du mini film documentaire.

