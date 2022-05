“Caméra en campagne” Saint-Julien-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Julien-en-Vercors

"Caméra en campagne", 1 août 2022, Saint-Julien-en-Vercors.

2022-08-01 – 2022-08-06

Saint-Julien-en-Vercors 26420 Saint-Julien-en-Vercors Ces rencontres ont pour but de faire connaître au public le regard porté sur le monde rural par le cinéma.

Susciter une réflexion autour de la ruralité, entre la représentation faite par des cinéastes majoritairement citadins et le vécu des habitants … mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr +33 4 75 45 50 14 Saint-Julien-en-Vercors

