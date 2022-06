Caméra en campagne – Jour 1

Caméra en campagne – Jour 1, 31 juillet 2022, . Caméra en campagne – Jour 1



2022-07-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-31 L’évocation même du vocable Vercors suffit à faire surgir dans notre imaginaire des images de routes pittoresques aux balcons suspendus

Ainsi, le festival reprend à son compte la thématique de la route à travers le genre emblématique du Road movie. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville