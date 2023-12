Cet évènement est passé Zorn I, II et III CAMEO SAINT SEBASTIEN Zorn I, II et III CAMEO SAINT SEBASTIEN, 5 décembre 2023 18:00, . Zorn I, II et III Mardi 5 décembre, 19h00, 23h59 CAMEO SAINT SEBASTIEN Depuis 2010, Mathieu Amalric filme seul, avec sa caméra et ses micros, le musicien new-yorkais John Zorn. Saxophoniste, compositeur, improvisateur, explorateur indéfinissable, du jazz au quatuor à cordes, du noise au klezmer, de l’easy listening à l’orgue d’église, cartoon, oud électrique, soprano d’opéra ou chœur de femmes, Zorn nous embarque dans un voyage musical sans fin… (un Zorn IV est en route). Trois films, aux prismes volontairement différents, avec leurs constellations de musiciens, d’amitiés, de travail et d’énergies sonores. C’est la première fois qu’ils sont projetés ensemble, au cinéma, en dehors des concerts de Zorn. CAMEO SAINT SEBASTIEN 6 RUE LEOPOLD LALLEMENT Nancy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

