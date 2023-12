CEUX DE LA NUIT CAMEO CEUX DE LA NUIT CAMEO, 11 décembre 2023 19:15, . CEUX DE LA NUIT Lundi 11 décembre, 20h15, 23h15 CAMEO La frontière franco-italienne au col de Montgenèvre. Le jour : le tourisme, des capitaux investis pour rentabiliser la montagne, des emplois saisonniers qui font vivre une grande partie des habitants de la région. La nuit : le destin fragile de plus de dix mille hommes, femmes, enfants, qui, en l’espace de quatre ans ont franchi la frontière au péril de leur vie, et qu’on n’a pas vus, qu’on ne voit pas, qu’on ne verra jamais CAMEO 16, RUE DE LA COMMANDERIE Nancy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T20:15:00+01:00 – 2023-12-11T22:15:00+01:00

2023-12-11T23:15:00+01:00 – 2023-12-12T01:15:00+01:00 CAMEO Détails Heure : 19:15 Autres Lieu CAMEO Adresse 16, RUE DE LA COMMANDERIE Nancy Lieu Ville CAMEO Latitude 48.687008 Longitude 6.172171 latitude longitude 48.687008;6.172171

CAMEO https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//