BALADISES – Salon du livre « Lire et découvrir le cheval en pays d’Auge » Camembert Catégories d’Évènement: Camembert

Orne

BALADISES – Salon du livre « Lire et découvrir le cheval en pays d’Auge », 25 juin 2023, Camembert . Camembert ,Orne , BALADISES – Salon du livre « Lire et découvrir le cheval en pays d’Auge » Le Bourg Camembert Orne

2023-06-25 09:00:00 – 2023-06-25 18:00:00 Camembert

Orne . 12ème édition du salon du livre du Rotary club de Camembert : 25 auteurs normands, expositions photo et aquarelles, conférences et animations sur les métiers autour du cheval.

Buvette et restauration sur place.

Les bénéfices serviront à financer des actions caritatives du club service. Sans réservation.

Tout public. camembert.rotaryclub@gmail.com +33 6 83 11 17 67 Camembert

