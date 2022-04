CAMELIA JORDANA Toulouse, 3 mai 2022, Toulouse.

Vent de renouveau dans le paysage musical français, à tout juste 28 ans, Camélia Jordana compte déjà de grands succès : « Calamity Jane », « Moi c'est », « Dans la peau » ou bien l'incontournable « Non non non (Écouter Barbara) » qui lui vaut deux nominations aux Victoires de la Musique dans les catégories « Artiste Révélation du Public » et « Artiste Révélation Scène ».

En 2019, Camélia remporte une Victoire de la musique pour son dernier album « LOST ».

Chanteuse de talent mais aussi actrice césarisée, Camélia Jordana est une artiste accomplie.

Révélée par La Nouvelle Star en 2009, elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Raconter son quotidien de femme, sur des mélodies entêtantes et envoûtantes : voici sa marque de fabrique.

