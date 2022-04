Camélia Jordana – Facile x Fragile Tour, 22 avril 2022, .

Camélia Jordana – Facile x Fragile Tour

2022-04-22 19:00:00 – 2022-04-22

30.8 30.8 “Si, ça reviendra. Les yeux pleins, les paumes ouvertes, le cœur accueillant, la peau brillante, les frissons qui courent, la musique large, la chaleur des corps, les cris, les chants, la joie. Ça reviendra. En attendant, maxi bougies, prières larges de l’abondance, des ondes rassemblées, et des âmes légères. Je vous serre.”

Camélia Jordana



“facile x fragile” signe le grand retour de Camélia Jordana, un double album fascinant et éclectique, deux faces de cette artiste surdouée, un grand écart entre des tubes pop et des titres intemporels, enregistrés avec passion l’été dernier en Provence.



Artiste féminine française la plus diffusée en radio en 2020 et 2e meilleure performance francophone de l’année en radio & TV avec “Facile” certifié single de platine.

“Silence” son nouveau single s’impose déjà comme le tube de ces prochains mois.

L’album met également à l’honneur “Wild man”, un titre co-composé par Woodkid.



Ce retour événement lui a valu deux nominations aux NRJ Music Awards 2020, dans les catégories “Artiste féminine francophone de l’année” et “Chanson francophone de l’année”.

Ainsi qu’une nouvelle nomination aux Victoire de la musique 2021 pour la “Chanson originale” avec “Facile”.

Prenez date dans votre agenda du concert de Camélia Jordana à l’Espace Julien Marseille le 22 avril 2022.

https://www.espace-julien.com/fr/agenda/programmation

dernière mise à jour : 2022-01-07 par