[Concert] Zoé Cambridge Pub Dieppe, 5 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Autour d’une boisson fraîche ou d’un cocktail (spécialité de la maison !) au Pub le Cambridge, venez écouter des classiques pop-rock revisités en version accoustique par Zoé, nouvelle artiste de la scène dieppoise..

2023-08-05 19:00:00 fin : 2023-08-05 . .

Cambridge Pub

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Over a cold drink or cocktail (house specialty!) at Pub le Cambridge, come and listen to pop-rock classics revisited in acoustic versions by Zoé, a new artist on the Dieppe scene.

Mientras se toma una copa o un cóctel (¡especialidad de la casa!) en el Pub le Cambridge, venga a escuchar los clásicos del pop-rock revisitados en versión acústica por Zoé, una nueva artista de la escena de Dieppe.

Bei einem kühlen Getränk oder einem Cocktail (Spezialität des Hauses!) im Pub le Cambridge können Sie Pop-Rock-Klassikern lauschen, die von Zoé, einer neuen Künstlerin der Szene in Dieppe, in einer akustischen Version neu interpretiert werden.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche