la projection du film « Le chêne et ses habitants » dans le cadre du festival génération durable. Cambremer Cambremer, 11 octobre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Mercredi 11 octobre, 14h30. Salle des fêtes.

A 210 ans, le roi des arbres règne sur un royaume non pas en maître autoritaire mais protecteur de tout un peuple animalier qui trouve refuge, de ses racines jusqu’à la cime en toutes saisons. Le chêne est ici dépositaire d’aventures animalières dans lesquelles le spectateur croise écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. tantôt ému tantôt tremblant devant les dangers qui surgissent.

Seule la musique dialogue avec les images dans ce film poétique non dénué d’humour et de suspense. Une ode à laisser la nature s’exprimer, et nous enraciner à la biodiversité. Ne pas manquer le générique «pédagogique» de fin.

Un film de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier. France | 2022 | 1h20. Film Famille

Séance en partenariat avec la

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.

Cambremer Salle des fêtes à Cambremer

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Wednesday, October 11, 2:30pm. Salle des fêtes.

At 210 years of age, the king of trees reigns over a kingdom, not as an authoritarian master, but as the protector of an entire animal population that finds refuge, from its roots to its crown, in every season. Here, the oak is the repository of animal adventures in which the spectator encounters squirrels, balanins, jays, ants, field mice… sometimes moved, sometimes trembling before the dangers that arise.

Only the music dialogues with the images in this poetic film, which is not devoid of humor and suspense. An ode to letting nature express itself, and rooting ourselves in biodiversity. Don’t miss the « educational » credits at the end.

A film by Michel Seydoux, Laurent Charbonnier. France | 2022 | 1h20. Family film

Screening in partnership with

Communauté d?Agglomération Lisieux Normandie

Miércoles 11 de octubre, 14.30 h. Sala de fiestas.

A sus 210 años, el rey de los árboles reina sobre un reino, no como un amo autoritario sino como el protector de toda una población animal que encuentra refugio, desde sus raíces hasta sus copas, en todas las estaciones. Aquí, el roble es el depositario de aventuras animales en las que el espectador se encuentra con ardillas, balanines, arrendajos, hormigas, ratones de campo… a veces emocionados, a veces temblorosos ante los peligros que se presentan.

Sólo la música interactúa con las imágenes en esta película poética, no exenta de humor y suspense. Es una oda a dejar que la naturaleza se exprese, y a enraizarnos en la biodiversidad. No se pierda los créditos « educativos » del final.

Una película de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier. Francia | 2022 | 1h20. Película familiar

Proyección en colaboración con

Comunidad de Aglomeración Lisieux Normandía

Mittwoch, 11. Oktober, 14.30 Uhr. Saal der Festlichkeiten.

Mit seinen 210 Jahren herrscht der König der Bäume über ein Königreich, nicht als autoritärer Herrscher, sondern als Beschützer eines ganzen Tiervolkes, das von seinen Wurzeln bis zur Spitze zu jeder Jahreszeit Zuflucht findet. Die Eiche ist hier der Hüter von tierischen Abenteuern, in denen der Zuschauer Eichhörnchen, Schaukeln, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse usw. begegnet, mal gerührt, mal zitternd vor den auftauchenden Gefahren.

In diesem poetischen Film, der nicht ohne Humor und Spannung ist, steht nur die Musik im Dialog mit den Bildern. Eine Ode daran, der Natur ihren Lauf zu lassen und uns mit der Biodiversität zu verwurzeln. Verpassen Sie nicht den « pädagogischen » Abspann am Ende.

Ein Film von Michel Seydoux, Laurent Charbonnier. Frankreich | 2022 | 1h20. Film für die ganze Familie

Sitzung in Partnerschaft mit der

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

