Exposition « THOREL, GAMARD & BERGMASCO » à la Grange aux dîmes de Cambremer du 19 au 30 septembre 2023 Grange aux dîmes, 19 septembre 2023, Cambremer.

Du 19 au 30 septembre,

Jacques BERGMASCO essaye de joindre l’esprit et la main au marbre pour que ses sculptures deviennent l’expression concrête de la pensée.

Serge THOREL peintre normand amoureux de la nature, de la Provence, est un artiste figuratif aussi à l’aise avec le dessin, l’esquisse, le pastel, la gouache ou l’huile.

La mer reste le sujet favori de Jean-Pierre GAMARD avec comme support l’aquarelle, qu’il affectionne tout particulièrement pour sa transparence et sa fluidité..

Vendredi 2023-09-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-30 18:00:00. .

Grange aux dîmes Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie



From September 19 to 30,

Jacques BERGMASCO tries to join the spirit and the hand to the marble so that his sculptures become the concrete expression of the thought.

Serge THOREL, a Norman painter in love with nature and Provence, is a figurative artist equally at ease with drawing, sketching, pastel, gouache or oil.

The sea remains Jean-Pierre GAMARD’s favorite subject with watercolor as a support, which he particularly likes for its transparency and fluidity.

Del 19 al 30 de septiembre,

Jacques BERGMASCO intenta unir el espíritu y la mano al mármol para que sus esculturas se conviertan en la expresión concreta del pensamiento.

Serge THOREL, pintor normando enamorado de la naturaleza y de la Provenza, es un artista figurativo que se siente igual de cómodo con el dibujo, el boceto, el pastel, el gouache o el óleo.

El mar sigue siendo el tema preferido de Jean-Pierre GAMARD con la acuarela como soporte, que le gusta especialmente por su transparencia y fluidez.

Vom 19. bis 30. September,

Jacques BERGMASCO versucht, den Geist und die Hand mit dem Marmor zu verbinden, damit seine Skulpturen zum konkreten Ausdruck der Gedanken werden.

Serge THOREL, ein Maler aus der Normandie, der die Natur und die Provence liebt, ist ein figurativer Künstler, der sich in Zeichnungen, Skizzen, Pastell, Gouache und Öl gleichermaßen wohlfühlt.

Das Meer ist das Lieblingsthema von Jean-Pierre GAMARD, dessen Medium das Aquarell ist, das er wegen seiner Transparenz und Flüssigkeit besonders liebt.

