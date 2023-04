Forum des associations, le 2 Septembre 2023 Grange aux Dîmes, 2 septembre 2023, Cambremer.

Le Samedi 2 Septembre 2023 : FORUM DES ASSOCIATIONS à la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Venez nombreux, inscriptions aux activités démos, informations..

2023-09-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Grange aux Dîmes place de l’église Cambremer

Cambremer 14340 Calvados Normandie



Saturday, September 2, 2023: FORUM OF ASSOCIATIONS at the Grange aux Dîmes in Cambremer.

Come and register for demos and information.

Sábado 2 de septiembre de 2023: FORO DE LA ASOCIACIÓN en la Grange aux Dîmes de Cambremer.

Venga e inscríbase para ver demostraciones e información.

Am Samstag, den 2. September 2023: FORUM DER VEREINE in der Zehntscheune von Cambremer.

Kommen Sie zahlreich, melden Sie sich für Demo-Aktivitäten an und informieren Sie sich.

