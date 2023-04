Exposition « ART’ISTANAT » à la Grange aux dîmes de Cambremer du 18 au 23 juillet 2023 Grange aux dîmes, 18 juillet 2023, Cambremer.

L’exposition « ART’ISTANAT » avec @FaM’ , Expression Terre – Stéphanie Esneault, Les gourdasseries de Marlo

L’exposition « ART’ISTANAT » tire son nom de son contenu : il est souvent difficile de dissocier l’artisanat d’art de l’art proprement dit. Cette exposition entre Art et Artisanat regroupe les créations de 3 artisans membres de Normandie Métiers d’Art : Fabienne Mazzieu (@FaM’), Stéphanie Esneault (Expression Terre) et Lorène Mangay Renaud (Les gourdasseries de Marlo). Vous trouverez des objets principalement réalisés en calebasses, terre et métal dont de nombreuses pièces uniques. Bijoux, bibelots, objets de décoration, art de la table, poteries d’extérieur, sculptures et luminaires se mêleront avec bonheur sous la monumentale charpente de le Grange aux Dîmes..

Vendredi 2023-07-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Grange aux dîmes Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie



ART?ISTANAT » exhibition with @FaM’ , Expression Terre – Stéphanie Esneault, Les gourdasseries de Marlo

The exhibition « ART?ISTANAT » takes its name from its content: it is often difficult to dissociate art crafts from art itself. This exhibition between Art and Craft gathers the creations of 3 craftsmen members of Normandie Métiers d’Art : Fabienne Mazzieu (@FaM’), Stéphanie Esneault (Expression Terre) and Lorène Mangay Renaud (Les gourdasseries de Marlo). You will find objects mainly made of gourds, clay and metal, including many unique pieces. Jewelry, trinkets, decorative objects, tableware, outdoor pottery, sculptures and lights will be mixed with happiness under the monumental frame of the Grange aux Dîmes.

La exposición « ART?ISTANAT » con @FaM’ , Expression Terre – Stéphanie Esneault, Les gourdasseries de Marlo

La exposición « ART?ISTANAT » toma su nombre de su contenido: a menudo es difícil disociar la artesanía del arte propiamente dicho. Esta exposición entre Arte y Artesanía reúne las creaciones de 3 artesanos miembros de Normandie Métiers d’Art: Fabienne Mazzieu (@FaM’), Stéphanie Esneault (Expression Terre) y Lorène Mangay Renaud (Les gourdasseries de Marlo). Encontrará objetos elaborados principalmente con calabazas, arcilla y metal, entre ellos muchas piezas únicas. Joyas, baratijas, objetos decorativos, vajillas, cerámica de exterior, esculturas e iluminación se mezclarán alegremente bajo la monumental estructura del tejado de la Grange aux Dîmes.

Die Ausstellung » ART?ISTANAT » mit @FaM’ , Expression Terre – Stéphanie Esneault, Les gourdasseries de Marlo

Die Ausstellung « ART?ISTANAT » hat ihren Namen von ihrem Inhalt: Kunsthandwerk ist oft schwer von der eigentlichen Kunst zu trennen. Diese Ausstellung zwischen Kunst und Kunsthandwerk umfasst die Kreationen von drei Kunsthandwerkern, die Mitglieder von Normandie Métiers d’Art sind: Fabienne Mazzieu (@FaM’), Stéphanie Esneault (Expression Terre) und Lorène Mangay Renaud (Les gourdasseries de Marlo). Hier finden Sie Objekte, die hauptsächlich aus Kalebassen, Erde und Metall hergestellt werden, darunter zahlreiche Unikate. Schmuck, Nippes, Dekorationsgegenstände, Tischkultur, Töpferwaren für den Außenbereich, Skulpturen und Leuchten werden sich unter dem monumentalen Dachstuhl der Grange aux Dîmes glücklich vermischen.

