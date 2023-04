Exposition du Photoclub de Cambremer à la Grange aux dîmes du 4 au 9 juillet 2023 Grange aux dîmes, 4 juillet 2023, Cambremer.

Du 4 au 9 Juillet

Comme chaque année, le PHOTOCLUB de Cambremer organise son exposition à la Grange aux Dîmes

Une centaine de photos présentées sur différents thèmes, plus le prix de la Municipalité..

Vendredi 2023-07-04 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-09 12:30:00. .

Grange aux dîmes Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie



From July 4th to 9th

Like every year, the PHOTOCLUB of Cambremer organizes its exhibition at the Grange aux Dîmes

About a hundred photos presented on different themes, plus the Municipality’s prize.

Del 4 al 9 de julio

Como cada año, el PHOTOCLUB de Cambremer organiza su exposición en la Grange aux Dîmes

Un centenar de fotos presentadas sobre diferentes temas, más el premio del Ayuntamiento.

Vom 4. bis 9. Juli

Wie jedes Jahr organisiert der PHOTOCLUB von Cambremer seine Ausstellung in der Zehntscheune

Rund 100 Fotos werden zu verschiedenen Themen präsentiert, dazu kommt der Preis der Stadtverwaltung.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité