Calvados Time : Accords gastronomiques normands 5 Avenue des Tilleuls, 19 mai 2023, Cambremer.

Après la visite guidée du domaine, qui aura divulgué tous les secrets de fabrication des calvados Huet, profitez de la dégustation de cidres, pommeau et calvados pour découvrir les accords entre nos boissons à base de pomme et les mets et produits normands..

2023-05-19 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-19 . .

5 Avenue des Tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie



After the guided tour of the estate, which will have revealed all the secrets of the making of Huet calvados, enjoy the tasting of ciders, pommeau and calvados to discover the harmony between our apple-based drinks and Norman dishes and products.

Después de la visita guiada a la finca, que le habrá revelado todos los secretos de la producción del calvados Huet, aproveche la degustación de sidra, pommeau y calvados para descubrir las combinaciones entre nuestras bebidas a base de manzana y los platos y productos normandos.

Nach der Führung durch das Weingut, bei der alle Geheimnisse der Herstellung von Huet-Calvados gelüftet werden, können Sie bei der Verkostung von Cidre, Pommeau und Calvados entdecken, wie unsere Getränke auf Apfelbasis mit normannischen Speisen und Produkten harmonieren.

Mise à jour le 2023-04-21 par Calvados Attractivité