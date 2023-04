Exposition « LES TOILES CABOURGEAISES » à la Grange aux dîmes de Cambremer du 16 au 21 mai 2023 Grange aux dîmes, 16 mai 2023, Cambremer.

L’ Association « LES TOILES CABOURGEAISES » : Chacun sa technique dans un collectif de 19 passionnés de peinture qui représentent des oeuvres de qualité sur des thèmes très varié..

Vendredi 2023-05-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Grange aux dîmes Rue du Chanoine Lanier

Cambremer 14340 Calvados Normandie



The Association « LES TOILES CABOURGEAISES » : Each one its technique in a collective of 19 passionate persons of painting who represent works of quality on very varied topics.

La Asociación « LES TOILES CABOURGEAISES » : Cada uno con su técnica en un colectivo de 19 aficionados a la pintura que representan obras de calidad sobre temas variados.

Der Verein « LES TOILES CABOURGEAISES »: Jeder hat seine eigene Technik in einem Kollektiv von 19 leidenschaftlichen Malern, die qualitativ hochwertige Werke zu sehr unterschiedlichen Themen darstellen.

