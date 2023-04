Concert la Chorale la Vie qui chante St Aubin sur Algot à Cambremer Saint Aubin sur Algot, 29 avril 2023, Cambremer.

La chorale LA VIE QUI CHANTE DE LIVAROT-PAYS D’AUGE vous propose un CONCERT avec :

Au piano Olivier BOUET

A la direction Joseph ABANDA

Entrée gratuite – Participation libre

La chorale associative La Vie qui Chante existe depuis 30 ans à Livarot- Pays d’Auge.

Ses chefs de chœur successifs, dont Joseph Abanda depuis 2020, lui ont permis de progresser au fil du temps et d’assurer une qualité musicale.

Le répertoire varié, habituellement tourné vers des pièces de musique classique et traditionnelle ainsi que des chansons françaises, s’est enrichi de chants du monde entier.

Régulièrement, la chorale organise ou se produit publiquement pour des associations, et offre un traditionnel concert de Noël.

Ouverte à tous les amoureux du chant (même sans connaître le solfège), elle accueille toutes celles et ceux, de tous âges et de tous niveaux, qui ont envie de partager et de pratiquer une activité artistique épanouissante, pour le seul plaisir de se retrouver et chanter ensemble..

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Saint Aubin sur Algot Église de Saint-Aubin

Cambremer 14340 Calvados Normandie



The choir LA VIE QUI CHANTE DE LIVAROT-PAYS D?AUGE offers you a CONCERT with :

At the piano Olivier BOUET

At the direction Joseph ABANDA

Free entrance – Free participation

The choir La Vie qui Chante has existed for 30 years in Livarot- Pays d?Auge.

Its successive conductors, including Joseph Abanda since 2020, have enabled it to progress over time and to ensure a musical quality.

The varied repertoire, usually turned towards classical and traditional music as well as French songs, has been enriched with songs from all over the world.

The choir regularly organizes or performs for associations, and offers a traditional Christmas concert.

The choir is open to all those who love to sing (even without knowing music theory), and welcomes all those, of all ages and levels, who wish to share and practice a fulfilling artistic activity, for the sole pleasure of meeting and singing together.

El coro LA VIE QUI CHANTE DE LIVAROT-PAYS D’AUGE propone un CONCIERTO con :

Al piano Olivier BOUET

En la dirección Joseph ABANDA

Entrada libre – Participación libre

El coro La Vie qui Chante existe desde hace 30 años en Livarot- Pays d’Auge.

Sus sucesivos directores, entre ellos Joseph Abanda desde 2020, le han permitido progresar con el tiempo y garantizar la calidad musical.

El variado repertorio, que suele incluir música clásica y tradicional además de canciones francesas, se ha enriquecido con canciones de todo el mundo.

El coro organiza o actúa regularmente en público para asociaciones y ofrece un concierto tradicional de Navidad.

El coro está abierto a todos los aficionados al canto (incluso a los que no saben solfeo) y acoge a todas las personas, de cualquier edad y nivel, que deseen compartir y practicar una actividad artística enriquecedora, por el único placer de reunirse y cantar juntos.

Der Chor LA VIE QUI CHANTE DE LIVAROT-PAYS D?AUGE bietet Ihnen ein KONZERT mit :

Am Klavier Olivier BOUET

Am Dirigentenpult Joseph ABANDA

Eintritt frei – Teilnahme frei

Der assoziative Chor La Vie qui Chante besteht seit 30 Jahren in Livarot- Pays d’Auge.

Seine aufeinanderfolgenden Chorleiter, darunter Joseph Abanda seit 2020, haben es ihm ermöglicht, sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln und eine hohe musikalische Qualität zu gewährleisten.

Das abwechslungsreiche Repertoire, das sich normalerweise auf klassische und traditionelle Musikstücke sowie französische Chansons konzentriert, wurde durch Lieder aus der ganzen Welt bereichert.

Regelmäßig organisiert der Chor öffentliche Auftritte für Vereine oder tritt für diese auf und bietet ein traditionelles Weihnachtskonzert an.

Der Chor ist offen für alle Singbegeisterten (auch ohne Notenkenntnisse) und heißt alle willkommen, die Lust haben, eine erfüllende künstlerische Aktivität zu teilen und auszuüben, nur aus Freude am gemeinsamen Singen.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité