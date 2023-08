Concert hommage Charles Aznavour Salle des fêtes Pleuville 16490 Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Concert hommage Charles Aznavour
Salle des fêtes Pleuville 16490 Cambrai
Samedi 16 septembre, 20h30

AS NEVER AZNAVOUR … Chanté par Jean-François Pomerole

Patriarche et légende de la chanson française, Charles Aznavour, l'homme aux mille chansons n'est plus là… Son œuvre ne prendra jamais une ride et l'immensité de son talent traversera les siècles. On ne compte plus les classiques qu'il a inscrits au patrimoine de la chanson française de « la bohème » aux « plaisirs démodés » en passant par « comme ils disent » et « emmenez-moi » Il a traversé toutes les générations et toutes générations confondues se retrouveront avec Jean-François Pomerole qui fera revivre, le temps d'un concert, le Paris d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre…

Rendez-vous le 16 septembre à la salle des fêtes de Pleuville à 20h30
Entrée gratuite

