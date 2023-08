Terres de Jim cambrai Cambrai, 8 septembre 2023, Cambrai.

Rendez-vous aux Terres de Jim avec la MSA

Du 8 au 10 septembre prochain, la MSA Nord-Pas de Calais et la MSA Picardie participent à Terres de Jim à Cambrai, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe.

Durant ces trois jours, une cinquantaine de collaborateurs MSA Nord-Pas de Calais et Picardie se relaieront pour accueillir les visiteurs dans le village MSA de 600m² composé de 5 espaces thématiques :

Prévention santé / Action sanitaire et sociale ;

Santé sécurité au travail ;

Relation adhérents / entreprises ;

Promotion de l’Offre de services MSA et de nos partenaires ;

Vie mutualiste.

La place du village MSA accueillera de nombreuses animations : jeux gonflables pour enfants, maquillages, etc.

Organisé par les Jeunes Agriculteurs, cet événement national vise à faire découvrir aux petits et grands les coulisses de l’agriculture, dans une ambiance conviviale et festive.

Terre de Jim accueillera plus de 70 000 visiteurs sur 50 hectares dédiés. Au programme : concours de labour national, mini-ferme, labyrinthe de maïs, concours de race, baptême d’hélicoptère, feu d’artifice, concerts, etc.

Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

JA Nord-Pas de Calais