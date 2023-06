Cinétoiles sous les étoiles « Tendre et saignant » Camboulit, 18 juillet 2023, Camboulit.

Camboulit,Lot

Comédie de Christopher Thompson.

Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.

Durée 1h31.

2023-07-18

Camboulit 46100 Lot Occitanie



Comedy by Christopher Thompson.

This vibrant, whirring, marvelous little world seals its destiny around the majestic tree that welcomes them, nourishes them and protects them from its roots to its crown. A poetic ode to life in which nature alone expresses itself.

Running time 1:31

Comedia de Christopher Thompson.

Este pequeño mundo vibrante, zumbón y maravilloso sella su destino en torno a un árbol majestuoso que los acoge, los alimenta y los protege desde sus raíces hasta su copa. Una oda poética a la vida en la que sólo se expresa la naturaleza.

Duración: 1 hora 31 minutos

Komödie von Christopher Thompson.

Diese vibrierende, summende und wunderbare kleine Welt besiegelt ihr Schicksal um den majestätischen Baum herum, der sie aufnimmt, ernährt und von seinen Wurzeln bis zur Spitze schützt. Eine poetische Ode an das Leben, in der die Natur allein zu Wort kommt.

Dauer 1h31

