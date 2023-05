Salon du livre régional et de terroir à Camboulit Salle des fêtes, 4 juin 2023, Camboulit.

L’association « Les Sources » et la « Route du Célé » organisent un salon du livre régional à Camboulit à la salle des fêtes. Sont attendus, des écrivains venus d’horizons différents pour présenter des ouvrages variés et satisfaire tous les goûts de tous les publics : romans, ouvrages historiques, littérature jeunesse, romans du terroir, polars, BD…

Au programme : rencontre avec des écrivains de la région (Lot, Aveyron, Cantal), dédicaces et ateliers divers autour du livre…

Dédicaces et échanges se feront dans une ambiance conviviale..

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Camboulit 46100 Lot Occitanie



The association « Les Sources » and the « Route du Célé » are organizing a regional book fair in Camboulit at the village hall. Writers from different horizons are expected to present a variety of works to satisfy the tastes of all audiences: novels, historical works, children’s literature, local novels, thrillers, comics?

On the program: meetings with writers from the region (Lot, Aveyron, Cantal), book signings and various workshops around the book?

Signings and exchanges will take place in a friendly atmosphere.

La asociación « Les Sources » y la « Route du Célé » organizan en Camboulit una feria regional del libro en el salón del pueblo. Se espera que escritores de distintas procedencias presenten obras variadas para satisfacer los gustos de todos los públicos: novelas, obras históricas, literatura infantil, novelas locales, thrillers, cómics?

En el programa: encuentros con escritores de la región (Lot, Aveyron, Cantal), firmas de libros y diversos talleres sobre el libro?

Las firmas y los debates se desarrollarán en un ambiente cordial.

Der Verein « Les Sources » und die « Route du Célé » organisieren eine regionale Buchmesse in Camboulit im Festsaal. Es werden Schriftsteller aus verschiedenen Ländern erwartet, die ihre vielfältigen Werke vorstellen und den Geschmack aller Leser treffen: Romane, historische Werke, Jugendliteratur, Romane aus der Region, Krimis, Comics?

Auf dem Programm stehen Treffen mit Schriftstellern aus der Region (Lot, Aveyron, Cantal), Signierstunden und verschiedene Workshops rund um das Buch

Die Signierstunden und der Austausch finden in einer freundlichen Atmosphäre statt.

Mise à jour le 2023-04-27 par ADT46