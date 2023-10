Cueillette et visite du « Jardin de la Nauze » Camboulazet, 15 juin 2024, Camboulazet.

Camboulazet,Aveyron

Venez déambuler dans cet univers végétal empreint d’œuvres d’art et profitez-en pour cueillir de quoi faire un bouquet sauvage !.

2024-06-15 fin : 2024-06-15 . .

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie



Come and stroll through this plant world filled with works of art, and take the opportunity to pick a wild bouquet!

Venga a pasear por este mundo vegetal repleto de obras de arte y aproveche para recoger algunas flores silvestres

Schlendern Sie durch diese von Kunstwerken geprägte Pflanzenwelt und nutzen Sie die Gelegenheit, um etwas für einen wilden Blumenstrauß zu pflücken!

