Concert de musique classique dans le « jardin de la Nauze », 3 juin 2023, Camboulazet.

Camboulazet,Aveyron

Pour l’inauguration de ce magnifique jardin, venez écouter 4 saxophonistes dans un cloître végétal!.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . 3 EUR.

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie



For the inauguration of this magnificent garden, come and listen to 4 saxophonists in a plant cloister!

Para la inauguración de este magnífico jardín, ¡venga a escuchar a 4 saxofonistas en un claustro verde!

Zur Einweihung dieses wunderschönen Gartens können Sie 4 Saxophonisten in einem pflanzlichen Kreuzgang hören!

