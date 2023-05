Ouverture du « Jardin de la Nauze », 3 juin 2023, Camboulazet.

Camboulazet,Aveyron

Venez déambuler dans cet univers végétal empreint d’oeuvres d’art à l’occasion de la fête des mères!.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . 3 EUR.

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie



Come and stroll through this plant universe filled with works of art on the occasion of Mother’s Day!

Venga a pasear por este mundo vegetal repleto de obras de arte con motivo del Día de la Madre

Schlendern Sie anlässlich des Muttertags durch diese Pflanzenwelt mit ihren Kunstwerken!

Mise à jour le 2023-05-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI