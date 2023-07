Contez-moi la nature ! Cambon-et-Salvergues, 19 juillet 2023, Cambon-et-Salvergues.

Cambon-et-Salvergues,Hérault

Pour le temps d’une soirée, petits et grands, laissez-vous conter la nature, les plantes et les animaux qui peuplent la forêt..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 22:00:00. .

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie



For one evening, young and old alike, let us tell you all about nature, the plants and animals that inhabit the forest.

Durante una tarde, pequeños y mayores os contaremos todo sobre la naturaleza y las plantas y animales que habitan el bosque.

Für einen Abend können sich Groß und Klein von der Natur, den Pflanzen und Tieren, die den Wald bewohnen, erzählen lassen.

Mise à jour le 2023-07-04 par ADT34