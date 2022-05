Rendez-Vous Scénique Don Quichotte Villa Arnaga Cambo, 12 juin 2022 18:30, Cambo-les-Bains.

Dimanche 12 juin, 18h30 Sur place Tarif adhérent, DE, bénéficiaire minima sociaux 15€, la séance

Tarif non-adhérent 18€, la séance.

Gratuit pour les moins de 15 ans https://www.payassociation.fr/lesrendezvouslecture/cmb20220612

Lecture-Musicale où la voix et le jeu du pianiste et comédien Laurent Schmit se prêtent au texte “Don Quichotte” adapté par Paume-Marie Rambert. Un pot convivial suit la lecture.

L’association Les Rendez-Vous Lecture de Cambo Les Bains, convie le comédien-musicien Laurent-Martin Schmit à un Rendez-Vous Scénique,pour une lecture musicale, piano, du célèbre roman « Don Quichotte » de Miguel De Cervantes adpaté par Paule-Marie Rambert

.

Laurent-Martin SCHMIT (alias Zef) est un fidèle des Rendez-Vous Lecture, nous l’avons accueilli en Rendez-Vous Scénique,en 2019, avec Sandrine Delsaux sur l’adaptation de celle-ci de « La Lettre d’une inconnue » de Stefan Swzeig et il a participé à l’émission radio « le clin d’œil littéraire » que nous avons diffusé, sur radio Bonne Humeur lors du premier confinement ; il a enregistré des lectures et …le Jingle.

IL se définit comme un artiste protéiforme. Touche à tout de l’art, il est actif dans le domaine musical en exploitant quotidiennement sa passion pour l’improvisation sous toutes ses formes. Pianiste, organiste de formation classique, il a occupé des postes d’organistes (cathédrale de Troyes, ville du Havre). Sans cesse en recherche de nouvelles formes artistiques, il s’est associé à de nombreux artistes, tels que Steve BASH, Enrico TEDE (élève de Pina Bausch), Dominique SCHMITZ (danseur de MPokora), Claude GOUTIN (sculpteur, Grand Prix de Rome), les comédiens Marie-Christine BARRAULT, Michaël LONSDALE (avec lequel il a enregistré un double-disque d’improvisations sur des textes lus par l’acteur), le poète Albert STRICKLER (Prix de la société des écrivains), Xavier GALLAIS (Molière 2004), le clarinettiste Jean-Noël VERDALLE (de l’Orchestre de l’Opéra de Reims), la soprano Cäcilia BOYER (avec qui il a donné plus de 150 concerts), et bien d’autres encore.

Il travaille également sur la création de cinéconcerts au piano ou à l’orgue.

Également actif dans le domaine de la mise en scène et du théâtre, il a écrit et mis en scène sa création « Miserere nobis » sur des textes de Koltes et Vian à Rouen, « Prévert, la vie tout simplement » à Levallois-Perret. Il a écrit la pièce « Elle&Lui » qui sera donnée en 2023 à Caen, et travaille avec l’écrivain Eugène DURIF sur ses nouvelles et poésies

Amoureux des mots, il se produit dans des lectures pour la radio (Tesson, Zweig, Proust…), met en scène et en voix pour le théâtre des lectures (Cerventès, Bukowski, Chedid…).

Villa Arnaga Cambo Cambo les Bains 64250 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

dimanche 12 juin – 18h30 à 20h00