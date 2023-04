Cercle de lecture 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Cercle de lecture 14 Avenue de la Mairie, 22 décembre 2023, Cambo-les-Bains. Venez présenter votre conseil de lecture !.

2023-12-22 à ; fin : 2023-12-22 . .

14 Avenue de la Mairie Médiathèque de Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and present your reading advice! ¡Venga y presente sus consejos de lectura! Kommen Sie und stellen Sie Ihren Buchtipp vor! Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 14 Avenue de la Mairie Adresse 14 Avenue de la Mairie Médiathèque de Cambo-les-Bains Ville Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains

14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambo-les-bains/

Cercle de lecture 14 Avenue de la Mairie 2023-12-22 was last modified: by Cercle de lecture 14 Avenue de la Mairie 14 Avenue de la Mairie 22 décembre 2023 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques