Quinzaine commerciale de Noël Cambo-les-Bains, 4 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

> Du 9 au 23 décembre : Grande tombola dans les magasins participants. 8500€ de bons d’achats à gagner (6 500€ de bons d’achat et 2 000€ de chèque cadeaux Pays basque au cœur).

Tirage de la quinzaine à la Villa Bleue le 29 décembre à 20h – Remise des lots le 12 janvier à 20h au bar H2 Bière.

> Du 9 au 31 décembre : Grand jeu des vitrines. Trouver l’intrus qui se cache dans les vitrines des magasins participants.

> le 10 décembre, de 10h30 à 12h30 : Grande compétition du lancer de bérets. Bons d’achats à gagner. Au fronton du Bas Cambo (en cas de mauvais temps, repli sous la Halle Bernadette Jougleux).

> le 10 décembre, à partir de 14h : Journée des enfants. Spectacle, animations, venue du père Noël et un goûter offert par els commerçants. Rendez-vous au Parc Saint Joseph (Halle Bernadette Jougleux)..

> From December 9 to 23: Grand tombola in participating stores. 8,500? worth of vouchers to be won (6,500? worth of vouchers and 2,000? worth of Pays basque au c?ur gift vouchers).

Fortnightly draw at Villa Bleue on December 29 at 8pm – Prize-giving ceremony on January 12 at 8pm at bar H2 Bière.

> From December 9 to 31: Window game. Find the intruder hiding in the windows of participating stores.

> December 10, 10:30am to 12:30pm: Big beret-throwing competition. Shopping vouchers to be won. At the Bas Cambo pediment (in case of bad weather, retreat to the Halle Bernadette Jougleux).

> December 10, from 2pm: Children’s Day. Show, entertainment, Santa Claus and a snack offered by the shopkeepers. Meet at Parc Saint Joseph (Halle Bernadette Jougleux).

> Del 9 al 23 de diciembre: Gran tómbola en los comercios participantes. 8.500? en vales de compra para ganar (6.500? en vales de compra y 2.000? en vales regalo de Pays basque au cœur).

Sorteo de la quincena en la Villa Bleue el 29 de diciembre a las 20.00 h. – Entrega de premios el 12 de enero a las 20.00 h. en el bar H2 Bière.

> Del 9 al 31 de diciembre: Juego de las ventanas. Encuentre al intruso escondido en los escaparates de los comercios participantes.

> 10 de diciembre, de 10.30 a 12.30 h: Gran concurso de lanzamiento de boinas. Se podrán ganar vales de compra. En el frontón de Bas Cambo (en caso de mal tiempo, retirada a la Halle Bernadette Jougleux).

> 10 de diciembre, a partir de las 14:00 h: Día del Niño. Espectáculo, animaciones, visita de Papá Noel y merienda ofrecida por los comerciantes. Encuentro en el parque Saint Joseph (Halle Bernadette Jougleux).

> Vom 9. bis 23. Dezember: Große Tombola in den teilnehmenden Geschäften. 8500? an Einkaufsgutscheinen zu gewinnen (6500? an Einkaufsgutscheinen und 2000? an Geschenkgutscheinen Pays basque au c?ur).

Ziehung der Gewinner der zwei Wochen in der Villa Bleue am 29. Dezember um 20 Uhr – Übergabe der Gewinne am 12. Januar um 20 Uhr in der Bar H2 Bière.

> Vom 9. bis 31. Dezember: Großes Schaufenster-Spiel. Finden Sie den Eindringling, der sich in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte versteckt.

> Am 10. Dezember, von 10.30 bis 12.30 Uhr: Großer Wettbewerb im Barettwerfen. Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Im Giebel des Bas Cambo (bei schlechtem Wetter Ausweichen in die Halle Bernadette Jougleux).

> 10. Dezember, ab 14 Uhr: Tag der Kinder. Aufführungen, Animationen, der Weihnachtsmann und ein von den Händlern angebotener Imbiss. Treffpunkt: Parc Saint Joseph (Halle Bernadette Jougleux).

