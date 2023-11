Randonnée du Téléthon Cambo-les-Bains, 8 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Circuit « Bois de Mixe à Orègue ».

Randonnée en boucle depuis Orègue.

Repas tiré du sac.

Durée estimée : 3h. Ballade ouverte à tous. Altitude : 138m. Dénivelé : 245m. Distance : 8.7km. Niveau : marcheur.

Inscription et Rassemblement au parking de la gare routière (avenue Curutchage) à 9h20.

Vos dons seront reversés au téléthon..

Bois de Mixe à Orègue » trail.

Loop hike from Orègue.

Packed lunch.

Estimated duration: 3 hours. Open to all. Altitude: 138m. Elevation gain : 245m. Distance: 8.7km. Level: walker.

Registration and meeting at the bus station parking lot (avenue Curutchage) at 9.20am.

Your donations will be donated to the Telethon.

Sendero « Bois de Mixe à Orègue ».

Circuito a pie desde Orègue.

Almuerzo para llevar.

Duración estimada: 3 horas. Recorrido abierto a todos. Altitud: 138m. Desnivel: 245m. Distancia: 8,7 km. Nivel: caminante.

Inscripción y punto de encuentro en el aparcamiento de la estación de autobuses (avenida Curutchage) a las 9h20.

Sus donativos se destinarán al Teletón.

Rundweg « Bois de Mixe à Orègue ».

Rundwanderung von Orègue aus.

Mahlzeit aus dem Rucksack.

Geschätzte Dauer: 3 Stunden. Diese Wanderung ist für alle offen. Höhe über dem Meeresspiegel: 138m. Höhenunterschied: 245m. Entfernung: 8.7km. Niveau: Wanderer.

Anmeldung und Sammeln auf dem Parkplatz des Busbahnhofs (avenue Curutchage) um 9:20 Uhr.

Ihre Spenden werden an den Telethon weitergeleitet.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Cambo les Bains