Concert de chants basques avec les chœurs d’hommes Oldarra et Adixkideak Place de l’Église, 1 octobre 2023, Cambo-les-Bains.

À l’occasion de la 20ème édition de la fête du gâteau basque.

Réservation fortement conseillée, billets en prévente à l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains ou sur place le jour du concert..

Place de l’Église Église Saint-Laurent

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 20th edition of the Basque cake festival.

Reservation strongly advised, tickets in presale at the Tourist Office of Cambo-les-Bains or on the spot the day of the concert.

Con motivo de la 20ª edición del festival del pastel vasco.

Se recomienda encarecidamente reservar, entradas en venta anticipada en la Oficina de Turismo de Cambo-les-Bains o in situ el día del concierto.

Anlässlich der 20. Ausgabe des Festes des baskischen Kuchens.

Reservierung dringend empfohlen, Karten im Vorverkauf im Tourismusbüro von Cambo-les-Bains oder am Tag des Konzerts vor Ort.

