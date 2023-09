Concours Photo Spécial Fête du Gâteau Basque Cambo-les-Bains, 27 septembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Quoi de mieux pour immortaliser cet anniversaire gourmand que de capturer la beauté et la saveur de notre patrimoine culinaire ? Nous vous invitons tous, amateurs de photographie et fins gourmets, à participer à notre concours photo.

Comment participer ?

1. Prenez une ou plusieurs photos en lien avec le thème du concours lors du weekend de la Fête du gâteau basque.

2. Publiez votre/vos photo(s) en mode public sur votre profil, en n’oubliant pas (pour Instagram) d’ajouter le hashtag #fgb2023

3. Abonnez-vous à l’un de nos comptes Instagram ou Facebook puis identifiez nous dans votre publication afin que nous puissions enregistrer votre contribution ET/OU envoyez vos photos à info@cambolesbains.com

Page Facebook : Cambo les Bains Tourisme Compte Instagram : cambolesbainstourisme

Dates Importantes : Le concours débute dès le mercredi 27 septembre et vous avez jusqu’au mercredi 4 octobre.

2023-09-27 fin : 2023-10-03 . .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What better way to immortalize this gourmet anniversary than by capturing the beauty and flavor of our culinary heritage? We invite all you photography enthusiasts and gourmets to take part in our photo contest.

How to enter?

1. Take one or more photos related to the contest theme during the Basque Cake Festival weekend.

2. Post your photo(s) in public mode on your profile, remembering (for Instagram) to add the hashtag #fgb2023

3. Subscribe to one of our Instagram or Facebook accounts, then tag us in your post so we can record your contribution AND/OR send your photos to info@cambolesbains.com

Facebook page: Cambo les Bains Tourisme Instagram account: cambolesbainstourisme

Important dates: The competition starts on Wednesday, September 27 and runs until Wednesday, October 4

¿Qué mejor manera de inmortalizar este aniversario gastronómico que capturando la belleza y el sabor de nuestro patrimonio culinario? Invitamos a todos los aficionados a la fotografía y a los gourmets a participar en nuestro concurso fotográfico.

¿Cómo participar?

1. Haz una o varias fotos relacionadas con el tema del concurso durante el fin de semana de la Fiesta del Pastel Vasco.

2. Publica tu(s) foto(s) en modo público en tu perfil, recordando (para Instagram) añadir el hashtag #fgb2023

3. Suscríbete a una de nuestras cuentas de Instagram o Facebook, luego etiquétanos en tu publicación para que podamos registrar tu contribución Y/O enviar tus fotos a info@cambolesbains.com

Página de Facebook: Cambo les Bains Tourisme Cuenta de Instagram: cambolesbainstourisme

Fechas importantes: El concurso comienza el miércoles 27 de septiembre y tienes hasta el miércoles 4 de octubre

Wie könnte man diesen Gourmet-Geburtstag besser festhalten als durch das Einfangen der Schönheit und des Geschmacks unseres kulinarischen Erbes? Wir laden Sie alle, Fotografiebegeisterte und Feinschmecker, ein, an unserem Fotowettbewerb teilzunehmen.

Wie können Sie teilnehmen?

1. Machen Sie am Wochenende des Fests des baskischen Kuchens ein oder mehrere Fotos, die mit dem Thema des Wettbewerbs in Zusammenhang stehen.

2. Veröffentlichen Sie Ihr(e) Foto(s) öffentlich auf Ihrem Profil und vergessen Sie nicht (bei Instagram) den Hashtag #fgb2023 hinzuzufügen

3. Abonnieren Sie einen unserer Instagram- oder Facebook-Accounts und identifizieren Sie uns in Ihrem Beitrag, damit wir Ihren Beitrag speichern können UND/ODER senden Sie Ihre Fotos an info@cambolesbains.com

Facebook-Seite: Cambo les Bains Tourisme Instagram-Konto: cambolesbainstourisme

Wichtige Termine: Der Wettbewerb beginnt bereits am Mittwoch, den 27. September und Sie haben bis Mittwoch, den 4. Oktober Zeit

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Cambo les Bains