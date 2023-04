Concert du Quatuor Jerusalem Place de l’Église, 28 août 2023, Cambo-les-Bains.

Alexander Pavlovsky, violon

Sergei Bresler, violon

Ori Kam, alto

Kyril Zlotnikov, violoncelle

Depuis sa fondation en 1993 et ses débuts en 1996, le Jerusalem Quartet s’est lancé dans un voyage de croissance et de maturation. Ce voyage s’est traduit par un vaste répertoire et une profondeur d’expression époustouflante, qui perpétue la tradition du quatuor à cordes d’une manière unique. L’ensemble a trouvé son noyau dans un son chaleureux, riche, humain et un équilibre égalitaire entre les voix aiguës et graves. Cette approche permet au quatuor de maintenir une relation saine entre l’expression individuelle et une présentation transparente et respectueuse de l’œuvre du compositeur. C’est aussi le moteur et la motivation pour le raffinement continu de ses interprétations du répertoire classique ainsi que pour l’exploration de nouvelles époques..

2023-08-28

Place de l’Église Église Saint-Laurent

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alexander Pavlovsky, violin

Sergei Bresler, violin

Ori Kam, viola

Kyril Zlotnikov, cello

Since its founding in 1993 and its debut in 1996, the Jerusalem Quartet has been on a journey of growth and maturation. This journey has resulted in a vast repertoire and a breathtaking depth of expression, which continues the tradition of the string quartet in a unique way. The ensemble has found its core in a warm, rich, human sound and an equal balance between high and low voices. This approach allows the quartet to maintain a healthy relationship between individual expression and a transparent and respectful presentation of the composer’s work. It is also the driving force and motivation for the continued refinement of its interpretations of the classical repertoire as well as for the exploration of new eras.

Alexander Pavlovsky, violín

Sergei Bresler, violín

Ori Kam, viola

Kyril Zlotnikov, violonchelo

Desde su fundación en 1993 y su debut en 1996, el Jerusalem Quartet se ha embarcado en un viaje de crecimiento y maduración. Este viaje ha dado como resultado un vasto repertorio y una impresionante profundidad de expresión, que continúa la tradición del cuarteto de cuerda de una manera única. El conjunto ha encontrado su núcleo en un sonido cálido, rico y humano y en un equilibrio equitativo entre voces altas y bajas. Este enfoque permite al cuarteto mantener una sana relación entre la expresión individual y una presentación transparente y respetuosa de la obra del compositor. También es la fuerza motriz y la motivación para el continuo perfeccionamiento de sus interpretaciones del repertorio clásico, así como para la exploración de nuevas épocas.

Alexander Pavlovsky, Violine

Sergei Bresler, Violine

Ori Kam, Viola

Kyril Zlotnikov, Cello

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 und seinem Debüt 1996 hat sich das Jerusalem Quartet auf eine Reise des Wachstums und der Reifung begeben. Diese Reise hat sich in einem umfangreichen Repertoire und einer atemberaubenden Ausdruckstiefe niedergeschlagen, die die Tradition des Streichquartetts auf einzigartige Weise fortführt. Das Ensemble hat seinen Kern in einem warmen, reichen, menschlichen Klang und einem gleichberechtigten Gleichgewicht zwischen hohen und tiefen Stimmen gefunden. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Quartett, eine gesunde Beziehung zwischen individuellem Ausdruck und einer transparenten und respektvollen Präsentation des Werks des Komponisten aufrechtzuerhalten. Dies ist auch der Motor und die Motivation für die kontinuierliche Verfeinerung ihrer Interpretationen des klassischen Repertoires sowie für die Erforschung neuer Epochen.

