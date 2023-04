Balade des mots dans la nature Colline de la Bergerie, 9 août 2023, Cambo-les-Bains.

Casse-croûte dans le sac, vous partez pour un voyage inhabituel. Lors de cette balade découverte nature, laissez-vous porter par une lecture à voix haute qui fait écho au site. Découvertes d’auteurs ou de textes inédits, chacun met sur les mots ses propres représentations. L’imaginaire s’envole… Inscriptions obligatoires car places limitées..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 13:00:00. .

Colline de la Bergerie Rue de la Bergerie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With a snack in your bag, you leave for an unusual journey. During this nature discovery walk, let yourself be carried away by a reading aloud that echoes the site. Discovering authors or unpublished texts, each one puts on words his own representations. The imagination takes flight? Registration required as places are limited.

Con un tentempié en la mochila, emprendes un viaje insólito. Durante este paseo de descubrimiento de la naturaleza, déjese llevar por una lectura en voz alta que se hace eco del lugar. Descubriendo autores o textos inéditos, cada cual pone en palabras sus propias representaciones. La imaginación vuela.. Es necesario inscribirse, ya que las plazas son limitadas.

Mit einem Imbiss im Rucksack begeben Sie sich auf eine ungewöhnliche Reise. Lassen Sie sich auf dieser Entdeckungsreise durch die Natur von einer Lesung mit lauter Stimme tragen, die ein Echo auf den Ort darstellt. Entdecken Sie Autoren oder unveröffentlichte Texte, jeder legt seine eigenen Vorstellungen in Worte. Die Phantasie geht mit Ihnen durch? Anmeldung erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains