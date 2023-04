Game of Code « Quand Rostand retrouve Edmond » Avenue du Docteur Alexandre Camino, 9 août 2023, Cambo-les-Bains.

Munis d’un code secret au langage inconnu, votre mission est de retrouver un objet ancestral disparu, seul révélateur capable de décrypter l’âme des contrées explorées… Mais attention, les cartes du destin pourraient bien tout faire basculer… Jeu tout public (enfant à partir de 9-10 ans).

Réservation obligatoire..

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 . .

Avenue du Docteur Alexandre Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Armed with a secret code with an unknown language, your mission is to find an ancestral object that has disappeared, the only revelator capable of deciphering the soul of the explored regions… But beware, the cards of destiny could well change everything… Game for all audiences (children from 9-10 years old).

Reservation required.

Armado con un código secreto de lengua desconocida, tu misión es encontrar un objeto ancestral desaparecido, única revelación capaz de descifrar el alma de las regiones exploradas… Pero cuidado, las cartas del destino bien podrían ponerlo todo patas arriba… Juego para todas las edades (niños de 9-10 años).

Reserva obligatoria.

Mit einem geheimen Code, der eine unbekannte Sprache spricht, ist es Ihre Aufgabe, einen verschwundenen, uralten Gegenstand zu finden, der die Seele des Landes entschlüsseln kann, das Sie erforscht haben. Aber Vorsicht, die Karten des Schicksals könnten alles zum Kippen bringen… Spiel für alle Altersgruppen (Kinder ab 9-10 Jahren).

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains