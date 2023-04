Randonnée « Sur les traces des vautours », 24 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Lieu de rendez-vous : 8h45, parking du Leclerc d’Ossès.

Lors d’une randonnée riche en découvertes et en émotions, notre guide vous amène à la rencontre de l’oiseau roi de nos montagnes et vous livre avec son cœur tous les secrets de la montagne basque, sa faune et sa flore. Vous vous aventurerez au plus près des niches des vautours fauves pour les observer à la jumelle. Ressentez la puissance de ces magnifiques planeurs qui défient les vents avec leurs 2,80 m d’envergure lorsqu’ils vous survolent.

Dénivelé : +250 m ; Distance : 5 km ; Durée : 3h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17pers.

Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains au plus tard la veille..

2023-07-24 à ; fin : 2023-07-24 12:00:00.

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meeting point : 8:45 am, parking of the Leclerc of Ossès.

During a hike rich in discoveries and emotions, our guide will take you to meet the king bird of our mountains and will tell you with his heart all the secrets of the Basque mountain, its fauna and flora. You will venture closer to the niches of the griffon vultures to observe them with binoculars. Feel the power of these magnificent gliders that defy the winds with their 2.80 m wingspan as they fly over you.

Elevation gain : +250 m ; Distance : 5 km ; Duration : 3h

Departure minimum 8 pers. and maximum 17pers.

On compulsory registration at the Tourist Office of Cambo-les-Bains at the latest the day before.

Punto de encuentro: 8.45 h, aparcamiento Leclerc de Ossès.

Durante una excursión llena de descubrimientos y emociones, nuestro guía le llevará a conocer al pájaro rey de nuestras montañas y le contará todos los secretos de los montes vascos, su fauna y su flora. Se acercará lo más posible a los nichos de los buitres leonados para observarlos con prismáticos. Sienta el poder de estos magníficos planeadores que desafían al viento con sus 2,80 m de envergadura mientras vuelan sobre usted.

Desnivel: +250 m; Distancia: 5 km; Duración: 3h

Salida mínima 8 pers. y máxima 17pers.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Cambo-les-Bains a más tardar el día anterior.

Treffpunkt: 8:45 Uhr, Parkplatz des Leclerc in Ossès.

Auf dieser Wanderung voller Entdeckungen und Emotionen bringt Sie unser Reiseleiter zu dem Königsvogel unserer Berge und erzählt Ihnen von Herzen alle Geheimnisse des baskischen Gebirges, seiner Fauna und seiner Flora. Sie werden sich ganz nah an die Nischen der Gänsegeier wagen, um sie mit dem Fernglas zu beobachten. Spüren Sie die Kraft dieser prächtigen Segelflugzeuge, die mit ihrer Flügelspannweite von 2,80 m dem Wind trotzen, wenn sie über Sie hinwegfliegen.

Höhenunterschied: +250 m; Entfernung: 5 km; Dauer: 3 Std

Start Minimum 8 Pers. und Maximum 17 Pers.

Mit obligatorischer Anmeldung im Tourismusbüro von Cambo-les-Bains bis spätestens am Vortag.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains