Randonnée « Contée au crépuscule », 19 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Une randonnée originale et conviviale à la fraîcheur de la fin de journée.

Au cours de votre ascension, vous croiserez les habitants de nos montagnes, pottoks, vautours ; prenez le temps de vous arrêter et d’écouter Vivi, votre guide, et délectez-vous de ses anecdotes. Laissez-vous plonger dans un voyage ponctué d’histoires locales et de légendes !

Partagez un pique-nique paysan, et à la nuit tombée, vous voilà partis pour un retour aux allures de contrebande !

Compris : casse-croûte et guide accompagnateur.

Distance : 6km. Dénivelé : +200m. Durée : 4h

Départ minimum 8 pers. et maximum 17 pers.

Distance entre le lieu du RDV et le point de départ de la randonnée = 20 minutes de voiture.

Sur réservation obligatoire à l’Office de tourisme de Cambo..

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An original and friendly hike in the cool of the end of the day.

During your ascent, you will meet the inhabitants of our mountains, pottoks, vultures; take the time to stop and listen to Vivi, your guide, and enjoy his anecdotes. Let yourself be immersed in a journey punctuated with local stories and legends!

Share a peasant picnic, and at nightfall, you’re off for a return trip that looks like smuggling!

Includes: snack and guide.

Distance : 6km. Difference in altitude: +200m. Duration : 4h

Departure minimum 8 pers. and maximum 17 pers.

Distance between the meeting point and the starting point of the hike = 20 minutes by car.

Reservation required at the Cambo Tourist Office.

Una excursión original y agradable al fresco del final del día.

Durante su ascensión, se cruzará con los habitantes de nuestras montañas, pottoks, buitres; tómese el tiempo de detenerse a escuchar a Vivi, su guía, y disfrutar de sus anécdotas. Déjese sumergir en un viaje salpicado de historias y leyendas locales

Comparta un picnic campesino y, al anochecer, ¡emprenda el viaje de regreso a casa!

Incluye: merienda y guía.

Distancia: 6 km. Desnivel: +200m. Duración: 4 horas

Salida mínima 8 personas y máxima 17 personas.

Distancia entre el punto de encuentro y el punto de inicio de la caminata = 20 minutos en coche.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cambo.

Eine originelle und gesellige Wanderung in der Frische des Tagesendes.

Während Ihres Aufstiegs werden Sie den Bewohnern unserer Berge begegnen, Pottoks, Geiern; nehmen Sie sich die Zeit, innezuhalten und Vivi, Ihrem Führer, zuzuhören, und erfreuen Sie sich an seinen Anekdoten. Lassen Sie sich auf eine Reise voller lokaler Geschichten und Legenden ein!

Genießen Sie ein Bauernpicknick, und wenn die Nacht hereinbricht, machen Sie sich auf den Rückweg, der wie eine Schmuggelware aussieht!

Inbegriffen: Imbiss und Reiseleiter.

Entfernung: 6 km. Höhenunterschied: +200m. Dauer: 4 Std

Start Minimum 8 Pers. und Maximum 17 Pers.

Entfernung zwischen dem RDV und dem Ausgangspunkt der Wanderung = 20 Minuten mit dem Auto.

Mit obligatorischer Reservierung im Tourismusbüro von Cambo.

