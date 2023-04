Balade théâtralisée « Cyrano de Bergerac » Route du Docteur Camino, 14 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte de l’univers poétique de Cyrano dans le lieu même où a vécu son auteur.

De la « Tirade du nez » dans le Grand Hall à la scène du « Baiser de Roxane » sur le Balcon de la Terrasse, on découvre que Rostand a conçu Arnaga comme un décor de Théâtre.

Pour toute la famille.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 11:20:00. .

Route du Docteur Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The theatrical stroll, directed by the actors of the Irrinigar Company, takes you on a discovery of the poetic universe of Cyrano in the very place where his author lived

From the « Tirade du nez » in the Great Hall to the scene of « Roxane’s Kiss » on the Balcony of the Terrace, we discover that Rostand conceived Arnaga as a theater set

For the whole family

Limited number of seats. Reservations required.

Please arrive half an hour before the start of the performance.

El paseo teatral, dirigido por los actores de la Compañía Irrinigar, le lleva a descubrir el universo poético de Cyrano en el mismo lugar donde vivió el autor.

Desde la « Tirade du nez » en el Gran Salón hasta la escena del « Beso de Roxane » en el Balcón de la Terraza, descubriremos que Rostand concibió Arnaga como un decorado teatral.

Para toda la familia.

Plazas limitadas. Reserva obligatoria.

Se ruega llegar al menos media hora antes del comienzo de la representación.

Der von den Schauspielern der Compagnie Irrinigar inszenierte Theaterspaziergang führt zur Entdeckung des poetischen Universums von Cyrano an dem Ort, an dem sein Autor gelebt hat.

Von der « Tirade du nez » in der Großen Halle bis zur Szene « Baiser de Roxane » auf dem Balkon der Terrasse, entdecken Sie, dass Rostand Arnaga als Theaterkulisse konzipiert hat.

Für die ganze Familie.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Eine Reservierung ist erforderlich.

Eine gute halbe Stunde vor Beginn der Aufführungen erscheinen.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains