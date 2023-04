Feu d’artifice Avenue du Docteur Alexandre Camino, 13 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Ouverture du site à partir de 20h.

Défilé des masques vénitiens, concert de l’harmonie de Cambo puis feu d’artifice tiré dans les jardins d’Arnaga à 22h30..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Avenue du Docteur Alexandre Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Opening of the site from 20h.

Parade of Venetian masks, concert of the Cambo band and fireworks in the Arnaga gardens at 10:30 pm.

El sitio abre a las 20.00 horas.

Desfile de máscaras venecianas, concierto de la banda de viento de Cambo y fuegos artificiales en los jardines de Arnaga a las 22.30 h.

Öffnung des Geländes ab 20 Uhr.

Venezianische Maskenparade, Konzert der Harmonie von Cambo und Feuerwerk in den Gärten von Arnaga um 22:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains