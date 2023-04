Arnaga insolite Route du Docteur Camino, 10 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Tout au long de l’été, chaque lundi matin, un guide propose une visite insolite, de la Villa Arnaga, de ses jardins et de

ses sous-sols..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-10 12:30:00. .

Route du Docteur Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Throughout the summer, every Monday morning, a guide offers an unusual tour of the Villa Arnaga, its gardens and

its gardens and basements.

Durante todo el verano, todos los lunes por la mañana, un guía ofrece un recorrido insólito por la Villa Arnaga, sus jardines y

sus jardines y sótanos.

Den ganzen Sommer über bietet ein Führer jeden Montagmorgen eine ungewöhnliche Besichtigung der Villa Arnaga, ihrer Gärten und Untergeschosse an

die Führung ist kostenlos.

