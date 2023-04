Balade nature et mythologie Colline de la Bergerie, 5 juillet 2023, Cambo-les-Bains.

Balade naturaliste et contée sur les traces des êtres fantastiques qui parcourent la colline.

Avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et le centre départemental d’Éduction au patrimoine d’Irissarry.

Inscription obligatoire auprès du CPIE..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 20:30:00. .

Colline de la Bergerie Rue de la Bergerie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Naturalist and storytelling stroll on the tracks of the fantastic beings that roam the hill.

With the Department of Pyrénées-Atlantiques and the departmental center for heritage education of Irissarry.

Registration required at the CPIE.

Paseo naturalista y cuentacuentos tras las huellas de los seres fantásticos que deambulan por la colina.

Con el Departamento de Pirineos Atlánticos y el Centro Departamental de Educación Patrimonial de Irissarry.

Inscripción obligatoria en el CPIE.

Naturkundlicher und erzählter Spaziergang auf den Spuren der fantastischen Wesen, die den Hügel durchstreifen.

Mit dem Département Pyrénées-Atlantiques und dem Centre départemental d’Éducation au patrimoine (CPIE) in Irissarry.

Anmeldung beim CPIE erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains