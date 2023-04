Rendez-vous aux jardins Avenue du Docteur Alexandre Camino, 4 juin 2023, Cambo-les-Bains.

La 20ème édition de l’Opération nationale « Rendez-vous aux jardins », organisée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, aura pour thème « les musiques du jardin ».

À cette occasion, la Villa Arnaga met en place un marché aux plantes réunissant une cinquantaine d’exposants et de collectionneurs passionnés. De nombreuses démonstrations par les exposants, des ateliers proposés par l’équipe de jardiniers du domaine participeront de cette thématique..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Avenue du Docteur Alexandre Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The 20th edition of the national operation « Rendezvous in the Gardens », organized by the Ministry of Culture and Communication, will have as its theme « the music of the garden ».

On this occasion, the Villa Arnaga will organize a plant market with about fifty exhibitors and passionate collectors. Numerous demonstrations by the exhibitors and workshops offered by the team of gardeners of the estate will participate in this theme.

La 20ª edición de la operación nacional « Cita en los Jardines », organizada por iniciativa del Ministerio de Cultura y Comunicación, tendrá como tema « la música del jardín ».

En esta ocasión, la Villa Arnaga organiza un mercado de plantas que reúne a unos cincuenta expositores y coleccionistas entusiastas. Numerosas demostraciones a cargo de expositores y talleres ofrecidos por el equipo de jardineros de la finca formarán parte de esta temática.

Die 20. Ausgabe der nationalen Aktion « Rendez-vous aux jardins », die auf Initiative des Ministeriums für Kultur und Kommunikation organisiert wird, steht unter dem Motto « Die Musik des Gartens ».

Zu diesem Anlass veranstaltet die Villa Arnaga einen Pflanzenmarkt mit etwa 50 Ausstellern und leidenschaftlichen Sammlern. Zahlreiche Demonstrationen der Aussteller und Workshops des Gärtnerteams der Domäne werden zu diesem Thema beitragen.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains