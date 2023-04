Visite guidée « Les petites et grandes histoires de Cambo les Bains » Place de l’Église, 29 mai 2023, Cambo-les-Bains.

Venez parcourir les ruelles de Cambo-Les-Bains et découvrez son histoire, sa culture et ses traditions. De l’église au fronton en passant par ses maisons pittoresques et ses terrasses aux points de vue exceptionnels, notre guide locale passionnée, vous contera toutes les petites et grandes histoires de Cambo et de ses alentours.

Partage, convivialité et authenticité assurés !

Billetterie à L’Office de Tourisme de Cambo-les-Bains.

Départ garanti à partir de 4 personnes..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 19:00:00. .

Place de l’Église Église Saint-Laurent

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and explore the narrow streets of Cambo-Les-Bains and discover its history, culture and traditions. From the church to the pediment, passing by its picturesque houses and its terraces with exceptional views, our passionate local guide will tell you all the small and big stories of Cambo and its surroundings.

Sharing, conviviality and authenticity guaranteed!

Ticketing at the Tourist Office of Cambo-les-Bains.

Guaranteed departure from 4 people.

Venga a explorar las callejuelas de Cambo-Les-Bains y descubra su historia, su cultura y sus tradiciones. De la iglesia al frontón, pasando por sus pintorescas casas y sus terrazas con vistas excepcionales, nuestro apasionado guía local le contará todas las pequeñas y grandes historias de Cambo y sus alrededores.

¡Compartir, convivencia y autenticidad garantizados!

Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Cambo-les-Bains.

Salida garantizada a partir de 4 personas.

Gehen Sie durch die Gassen von Cambo-Les-Bains und lernen Sie seine Geschichte, Kultur und Traditionen kennen. Von der Kirche über den Giebel bis hin zu den malerischen Häusern und den Terrassen mit ihren außergewöhnlichen Aussichtspunkten erzählt Ihnen unsere passionierte örtliche Führerin die kleinen und großen Geschichten von Cambo und seiner Umgebung.

Austausch, Geselligkeit und Authentizität sind garantiert!

Kartenverkauf im Tourismusbüro von Cambo-les-Bains.

Abfahrt ab 4 Personen garantiert.

