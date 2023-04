Marché des créateurs 3 impasse de la Gendarmerie, 14 mai 2023, Cambo-les-Bains.

Artisans créateurs, artistes, fait main, cadeaux, déco etc.

mais aussi boissons et restauration sur place..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

3 impasse de la Gendarmerie Parc Saint Joseph

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Creative craftsmen, artists, handmade, gifts, decoration etc.

but also drinks and food on the spot.

Artesanos creativos, artistas, hechos a mano, regalos, decoración, etc.

pero también bebidas y comida in situ.

Kreative Handwerker, Künstler, Handgemachtes, Geschenke, Deko etc.

aber auch Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains