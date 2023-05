Après-midi musical Halle Bernadette Jougleux, 8 mai 2023, Cambo-les-Bains.

15h, Quatuor violon avec les élèves de Musikas Elkartea.

17h, Becs et Tom (clarinettes, saxophones et percussions) avec les élèves l’école de musique du Pays de Bidache, Soinu Bila et de Musikas Elkartea..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . .

Halle Bernadette Jougleux Impasse de la Gendarmerie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3:00 pm, Violin quartet with the students of Musikas Elkartea.

5 pm, Becs et Tom (clarinets, saxophones and percussion) with students from the Bidache Country Music School, Soinu Bila and Musikas Elkartea.

15.00 h, Cuarteto de violines con alumnos de Musikas Elkartea.

17:00 h, Becs et Tom (clarinetes, saxofones y percusión) con alumnos de la escuela de música Pays de Bidache, Soinu Bila y Musikas Elkartea.

15 Uhr, Violinquartett mit den Schülern von Musikas Elkartea.

17 Uhr, Becs et Tom (Klarinetten, Saxophone und Perkussion) mit Schülern der Musikschule Pays de Bidache, Soinu Bila und Musikas Elkartea.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Cambo les Bains