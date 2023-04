40 ans d’Euskal Haziak 2 Rue Usimendia Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

40 ans d’Euskal Haziak 2 Rue Usimendia, 6 mai 2023, Cambo-les-Bains. Au programme :

14h30, spectacle avec le clown Pontx.

16h30, concert GuraShow.

18h30, concert Zeze musikalaria.

19h, apéritif animé.

Toute la journée, jeux pour enfants, ateliers cirque avec Ziliportaka, châteaux gonflables géants de chez Anim’aktion, talos, buvette..

2 Rue Usimendia
Cambo-les-Bains 64250

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Program:

2:30 p.m., show with Pontx Clown.

16:30, GuraShow concert.

6:30 pm, concert Zeze musikalaria.

7pm, animated aperitif.

All day long, games for children, circus workshops with Ziliportaka, giant bouncy castles from Anim’aktion, talos, refreshments. En el programa:

14:30, espectáculo con el payaso Pontx.

16.30 h, concierto de GuraShow.

18.30 h, concierto de Zeze musikalaria.

19:00 h, aperitivo animado.

Durante todo el día, juegos para niños, talleres de circo con Ziliportaka, castillos hinchables gigantes de Anim’aktion, talos, refrescos. Auf dem Programm stehen:

14.30 Uhr, Show mit dem Clown Pontx.

16.30 Uhr, Konzert GuraShow.

18.30 Uhr, Konzert Zeze musikalaria.

19 Uhr, animierter Aperitif.

Den ganzen Tag über Spiele für Kinder, Zirkusworkshops mit Ziliportaka, riesige Hüpfburgen von Anim'aktion, Talos, Erfrischungsstände.

