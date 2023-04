Exposition des peintures de Martine Dionnau 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Exposition des peintures de Martine Dionnau 9 Allée Edmond Rostand, 2 mai 2023, Cambo-les-Bains. Du mardi au samedi de 14h à 18h..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-13 . .

9 Allée Edmond Rostand Espace Culturel Assantza

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tuesday to Saturday from 2pm to 6pm. De martes a sábado, de 14.00 a 18.00 horas. Dienstag bis Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr. Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains

Détails Catégories d’Évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 9 Allée Edmond Rostand Adresse 9 Allée Edmond Rostand Espace Culturel Assantza Ville Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains

9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambo-les-bains/

Exposition des peintures de Martine Dionnau 9 Allée Edmond Rostand 2023-05-02 was last modified: by Exposition des peintures de Martine Dionnau 9 Allée Edmond Rostand 9 Allée Edmond Rostand 2 mai 2023 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques