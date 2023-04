7ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino, 30 avril 2023, Cambo-les-Bains.

À 15h au Potager : Sur les pas de Rosemonde, hommage à Rosemonde Gérard (épouse d’Edmond Rostand), poétesse. Lectures avec l’association Les Rendez-Vous Lectures de Cambo et évocation historique par Mme. Pontacq.

À 16h Terrasse de la Villa : Le Boléro de Ravel avec : ensemble de Castagnettes de la Peňa Taurine de Bayonne. Direction musicale : Belita Tesson.

À 18h30 au Grand Salon : Louis Ganne, une star de la Belle Époque . Hommage historique et musical à ce compositeur très populaire durant toute sa carrière, adulé à Paris, Monte-Carlo et dans de multiples tournées. Évocation historique par Michel Fenasse-Amat.

À l’Espace culturel Assantza 9h30-12h30 : Master Class de Chant Choral, stage de perfectionnement pour choristes amateurs ou confirmés. Animée par Michel Fenasse-Amat.

Programme complet : https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf.

Avenue du Docteur Alexandre Camino Villa Arnaga

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At 3pm at the Potager : On the steps of Rosemonde, tribute to Rosemonde Gérard (Edmond Rostand?s wife), poetess. Readings with the association Les Rendez-Vous Lectures of Cambo and historical evocation by Mrs. Pontacq.

At 4pm on the terrace of the Villa: Ravel’s Bolero with the castanets ensemble of the Pe?a Taurine of Bayonne. Musical director: Belita Tesson.

At 6:30 pm in the Grand Salon: Louis Ganne, a star of the Belle Époque. Historical and musical tribute to this composer who was very popular throughout his career, adored in Paris, Monte-Carlo and on numerous tours. Historical evocation by Michel Fenasse-Amat.

At the Espace culturel Assantza 9h30-12h30 : Master Class of Choral Singing, advanced training course for amateur or confirmed singers. Animated by Michel Fenasse-Amat.

Complete program : https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

A las 15:00 h en el Potager: Tras las huellas de Rosemonde, homenaje a Rosemonde Gérard (esposa de Edmond Rostand), poetisa. Lecturas con la asociación Les Rendez-Vous Lectures de Cambo y evocación histórica a cargo de la Sra. Pontacq.

A las 16:00 h en la terraza de la Villa: Bolero de Ravel con el conjunto Castagnettes de la Peña Taurina de Bayona. Dirección musical: Belita Tesson.

A las 18:30 h en el Gran Salón: Louis Ganne, una estrella de la Belle Époque. Homenaje histórico y musical a este compositor muy popular a lo largo de toda su carrera, adorado en París, Monte-Carlo y en numerosas giras. Evocación histórica a cargo de Michel Fenasse-Amat.

En el Espace culturel Assantza 9.30-12.30 h: Master Class de canto coral, curso de perfeccionamiento para cantantes aficionados o experimentados. A cargo de Michel Fenasse-Amat.

Programa completo: https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

Um 15 Uhr im Gemüsegarten: Sur les pas de Rosemonde, Hommage an Rosemonde Gérard (Ehefrau von Edmond Rostand), Dichterin. Lesungen mit dem Verein Les Rendez-Vous Lectures de Cambo und historischer Rückblick von Mme. Pontacq.

Um 16 Uhr Terrasse der Villa: Ravels Bolero mit: Kastagnettenensemble der Pe?a Taurine de Bayonne. Musikalische Leitung: Belita Tesson.

18.30 Uhr im Grand Salon: Louis Ganne, ein Star der Belle Époque . Eine historische und musikalische Hommage an diesen Komponisten, der während seiner gesamten Karriere sehr beliebt war und in Paris, Monte Carlo und auf zahlreichen Tourneen verehrt wurde. Historische Darstellung von Michel Fenasse-Amat.

Im Espace culturel Assantza 9.30-12.30 Uhr: Master Class de Chant Choral, Perfektionskurs für Amateurchorsänger oder Fortgeschrittene. Geleitet von Michel Fenasse-Amat.

Vollständiges Programm: https://www.cambolesbains.fr/wp-content/uploads/2020/03/programme-festival-23.pdf

