Balade théâtralisée « Chantecler » Villa Arnaga Cambo-les-Bains, mardi 27 août 2024.

Balade théâtralisée « Chantecler » Villa Arnaga Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-27 10:30:00

fin : 2024-08-27 11:20:00

Une façon originale de découvrir Arnaga en famille. La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte de l’univers poétique de Rostand dans le lieu même où il a vécu.

La mise en scène de « Chantecler » permet la découverte d’une pièce méconnue et pourtant si drôle et émouvante !

Pour toute la famille.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations.

Une façon originale de découvrir Arnaga en famille. La balade théâtralisée, mise en scène par les acteurs de la Compagnie Irrinigar, emmène à la découverte de l’univers poétique de Rostand dans le lieu même où il a vécu.

La mise en scène de « Chantecler » permet la découverte d’une pièce méconnue et pourtant si drôle et émouvante !

Pour toute la famille.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire.

Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations.

.

Villa Arnaga Route du Docteur Camino

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@arnaga.fr



L’événement Balade théâtralisée « Chantecler » Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-15 par OT Cambo les Bains