Marché hebdomadaire du Samedi de Camblanes et Meynac

Marché hebdomadaire du Samedi de Camblanes et Meynac Camblanes-et-Meynac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 08:00:00

fin : 2024-04-27 13:00:00

Le marché de Camblanes et Meynac vous accueille tout au long de l’année le samedi matin. Une vingtaine de producteurs locaux vous y attendent; fruits et légumes, boulanger pâtissiers, épices et olives, rôtisseries, fromager, fleuriste,…

Palce de la mairie

Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Marché hebdomadaire du Samedi de Camblanes et Meynac Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de l’Entre-deux-Mers